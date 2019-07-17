颱風丹娜絲來襲 總統跨海與蘇貞昌通電話討論

（中央社記者溫貴香、顧荃17日綜合報導）總統蔡英文正在進行加勒比海4友邦國是訪問，但面對颱風來襲，總統今天表示，出訪團隊隨時與留守行政團隊保持聯絡，將與人在中央災害應變中心的行政院長蘇貞昌通電話討論。

根據中央氣象局預報，丹娜絲以每小時16公里速度，向北北西進行，預計今天上午11時30分將發陸上颱風警報。

蔡總統「2019年自由民主永續之旅」抵達第3站聖文森及格瑞納丁（簡稱聖文森），總統出席聖國警備用車移交儀式後，回答記者提問做了以上表示。

總統表示，出訪的團隊還有留守的團隊都隨時在掌握這個情勢，也都很密切的在追蹤整個情況，同時，與行政院隨時保持聯絡，總統也會跟在中央災害應變中心的行政院長蘇貞昌電話討論這件事。

總統蔡英文（左）16日（當地時間）抵達聖文森及格瑞納丁展開為期兩天一夜的國是訪問，下午見證外交部長吳釗燮（左2）將警備車樣板贈予聖國警察總監江克林（右2），象徵我國支持提升聖國執勤及警備能量，協助改善聖國治安。中央社記者張新偉聖文森攝 108年7月17日

蘇貞昌上午在臉書和官方LINE群組，提醒民眾做好防颱準備，記得「看風向」，隨時注意颱風資訊。

蘇貞昌表示，颱風季到了，昨天下午颱風丹娜絲生成，最快今天下午東部、東南部地區就會受外圍環流影響，請全台民眾儘速做好防颱準備，也務必密切關注颱風動態。

蘇貞昌呼籲民眾要「看風向」，隨時注意颱風資訊；「巡門窗」，檢查屋頂、門窗是否堅固；以及「別觀浪」，減少外出，避免受傷。（編輯：趙蔚蘭、林興盟）1080716