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月亮杯低廉可重複使用 研究：安全且不易外漏

最新更新：2019/07/17 19:34
研究指出，使用月亮杯相當安全，不像一次性使用的衛生棉或棉條一樣容易外漏。（中央社檔案照片）
研究指出，使用月亮杯相當安全，不像一次性使用的衛生棉或棉條一樣容易外漏。（中央社檔案照片）

（中央社巴黎17日綜合外電報導）針對月亮杯（月經量杯）進行的首次大型研究顯示，價格低廉且能重複使用的月亮杯相當安全，不像一次性使用的衛生棉或棉條一樣容易外漏。

這項研究今天刊登在同行評審性質的醫學期刊「刺胳針公共衛生」（Lancet Public Health），研究人員提到，用過月亮杯的女性中，大約有70%表示願意繼續使用。

研究作者指出，全球許多女性仍無法取得經期衛生用品，同時無法負擔這項開銷。

這種情況意味著，許多女孩和女性在每個月的生理期無法上學或工作；如果她們使用劣質產品或替代品，恐面臨泌尿道感染的風險。

在部分文化中，無法掩蓋經期出血的女孩或女性可能面臨外界敵意，甚至受到暴力對待。

換句話說，安全、可負擔且能長期使用的月亮杯，可能會改變數以百萬計女性的生活。

利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）教授菲力普斯-霍華德（Penelope Phillips-Howard）說：「全球有19億女性處於來經的年紀，她們每年平均花費65天在處理經血情況，但鮮少有比較各類衛生用品的高品質研究。」

這是第一個對月亮杯進行評估的研究，這類研究仍鮮為人知。這項新研究針對過去蒐集3300名女性相關數據的43項研究進行探討，其中4項研究認為，月亮杯在收集經血方面和衛生棉或棉條一樣有效或效果更好。

今天公布的這項新研究還指出，使用月亮杯並未增加感染風險。（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080717

刊登在「刺胳針公共衛生」期刊的研究：
Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis
地機族
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