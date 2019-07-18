更多編輯台推薦新聞：
108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休
科技

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人
早報

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

颱風丹娜絲外圍環流帶來豪雨 經部加強整備

最新更新：2019/07/18 15:03

（中央社記者廖禹揚台北18日電）中央氣象局昨晚解除颱風丹娜絲的陸上颱風警報，但受到外圍環流影響，中南部及山區仍須嚴防大雨，經濟部水利署表示，已再針對防汛熱點加強防災整備。

根據氣象局網站，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣可能有豪雨，經濟部水利署表示，因應熱帶低壓未來不確定性，經濟部風災緊急應變小組仍維持一級開設，並加強與各地方政府橫向聯繫。

除17日已預布完成的1115台抽水機外，水利署今早也趁豪大雨來襲前分別調派4台及1台抽水機至高屏地區，以及2017年曾發生災情的基隆大武崙地區待命；此外，評估長浪可能破壞台東海堤，也已備妥50個太空包與1200個消波塊因應。

由於預估降雨主要集中在中南部地區，水利署今早加大曾文水庫調節性放水量；針對較低窪、排水不易的雲嘉地區，已協調縣政府提前放空雲林縣12座滯洪池及嘉義縣8座滯洪池，白水湖第一滯洪池及內田考試潭滯洪池並分別達最低水位負1.8公尺及負1.3公尺。

水利署表示，根據氣象局資料，降雨預估從今天延續至明晚，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等方式，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。（編輯：趙蔚蘭）1080718

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報