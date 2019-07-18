颱風丹娜絲外圍環流帶來豪雨 經部加強整備

（中央社記者廖禹揚台北18日電）中央氣象局昨晚解除颱風丹娜絲的陸上颱風警報，但受到外圍環流影響，中南部及山區仍須嚴防大雨，經濟部水利署表示，已再針對防汛熱點加強防災整備。

根據氣象局網站，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣可能有豪雨，經濟部水利署表示，因應熱帶低壓未來不確定性，經濟部風災緊急應變小組仍維持一級開設，並加強與各地方政府橫向聯繫。

除17日已預布完成的1115台抽水機外，水利署今早也趁豪大雨來襲前分別調派4台及1台抽水機至高屏地區，以及2017年曾發生災情的基隆大武崙地區待命；此外，評估長浪可能破壞台東海堤，也已備妥50個太空包與1200個消波塊因應。

由於預估降雨主要集中在中南部地區，水利署今早加大曾文水庫調節性放水量；針對較低窪、排水不易的雲嘉地區，已協調縣政府提前放空雲林縣12座滯洪池及嘉義縣8座滯洪池，白水湖第一滯洪池及內田考試潭滯洪池並分別達最低水位負1.8公尺及負1.3公尺。

水利署表示，根據氣象局資料，降雨預估從今天延續至明晚，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等方式，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。（編輯：趙蔚蘭）1080718