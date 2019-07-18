陸官百餘人流感群聚 高市府認定延遲通報要罰

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市衛生局接獲陸軍官校有疑A、B流感群聚感染，經疫調發現營區12日到17日有109人發燒等症狀，高市府認定群聚感染延遲通報要開罰。陸官校長陳建義說「認知差距」將做陳述。

市府衛生局簡任技正潘炤穎在衛生局說明，17日下午接獲通報陸官疑似有類流感群聚事件，經疫調發現營區於12日到17日陸續有109人分屬24連出現發燒、咳嗽及肌肉痠痛等症狀，診斷為類流感或上呼吸道感染。

衛生局在17日晚間就以公文重申各項群聚通報，督責校方落實一日3次以500PPM漂白水消毒，要求出現症狀要快速就醫，生病個案隔離休養，暫停混班活動等。

衛生局並於今天會同疾病管制署高屏區管中心防疫醫師到陸官營區進行實地勘察，衛生局防疫指導全校暫停混班、社團、跑班等共同活動等，也要求建立健康管理通報機制，每天定時體溫量測及症狀監測紀錄回報轄區衛生所。

潘炤穎說，依據「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」，同一班級一天內2名或一週內5名以上學生經醫師臨床診斷為流行性感冒，應於24小時內通報，各級院校均應落實通報；但市府在陸官6月29日開訓後並未接獲通報，過程中也未獲通知，直到昨天下午軍醫院通報才知道，他說陸官在通報這方面未並未完備。

他說，延遲通報情形經查證屬實將依傳染病防治法第37條，依同法第70條處新台幣3000元至1萬5000元裁處。另外也提到，掌握感染類型有A及B型流感各有50多人；目前營區被隔離學員有58人，如果在7月23日前未獲有效管控，不排除更高強度的管控措施。

陸官校長陳建義出席記者會時表示，學員報到（6月28日）時有人發燒，經確診依照相關隔離程序處置；有關「延遲通報」部份將會同軍醫跟衛生局做陳述，他認為可能是認知差距，先前的零星病例還沒達到通報機制。

陸官發布新聞稿說明入伍生學員發生上呼吸道不適現象，經確診有A、B型流感，患者屬流感輕症，並無媒體所述「百人中鏢」及隱匿情事。目前患者由學校實施區隔休養及體溫監控等作為，並由國軍高雄總醫院調派醫護人員進駐官校，專責防疫工作。

校方為做好疫情管控已對與病患親密接觸者先採取區隔用餐及課程調整，持續對入伍生加強體溫量測等，盼能有效防杜群聚感染事件發生。（編輯：黃世雅）1080718