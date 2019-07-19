傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

（中央社記者張茗喧台北19日電）傳聞指出，只要耳垂出現皺褶，當心是心血管疾病徵兆。醫師表示，耳垂上的皺褶在醫學上稱為「法蘭克徵兆」，依皺褶深度分為不同風險程度，臨床上確實會以此作為診斷參考依據。

坊間傳聞，上了年紀或有三高的患者，如果耳垂下緣及耳朵的長軸出現垂直斜切皺褶，就是所謂的「冠心溝」，可能是心血管疾病徵兆。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風接受中央社記者採訪時表示，耳垂上有皺褶代表心血管疾病風險高的說法，並非空穴來風，最早是由一名美國醫師發現，將這種徵兆命名為法蘭克徵兆（Frank’s sign），依皺褶深度分成不同風險程度。

洪惠風說，醫界對於法蘭克徵兆有不同解釋方法，其中較常見的說法是，當心臟血管出現硬化時，全身血管都可能開始硬化，血液供應也會受影響，這時耳垂就會因血液供應不足出現皺褶，但確切原因到底是什麼，至今仍未明。

在他看來，法蘭克徵兆就像是「心臟科的面相學」，臨床上替病人診斷時，確實也會以此作為參考依據。

洪惠風說，除了耳垂皺褶外，去年法國一項研究也指出，額頭上、眼尾的皺紋也有可能和心臟疾病有關，未來可望以此發展出預測方法。

炎夏到來，洪惠風提醒，天氣熱人體容易脫水，血液會變得濃稠，恐影響血液供應，增加心血管疾病風險，除了呼籲民眾要多補充水分，也應養成規律運動習慣，當身體出現異常可望提早發現，例如平時可走5圈操場，現在走半圈就覺得累，就應提高警覺。

洪惠風也強調，一旦胸口出現悶、緊、脹、痛，一走路就痛，一休息就好，當心是心血管疾病重要徵兆，務必儘速就醫。（編輯：管中維）1080719