高雄前鎮區登革熱現蹤 感染源有待釐清

（中央社記者張茗喧台北19日電）高雄登革熱疫情擴大，疾管署今天宣布前鎮區出現入夏以來首例登革熱病例，感染源仍有待釐清，並呼籲民眾在積水退去後，務必清理住家附近積水容器，避免疫情擴大。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此訊息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，這次新增個案是家住前鎮區興化里40多歲男性，在廟宇擔任服務人員，近期無出國史，活動地以住家及前鎮區瑞昌里工作地為主。

莊人祥說，個案17日出現發燒、肌肉痠痛、骨頭痛、食慾不振及疲倦等症狀，第二次就醫時因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗今天確診感染登革病毒第4型，目前住院當中。

莊人祥指出，根據個案發病日及衛生單位目前掌握的活動史初步研判，個案在工作地或居住地周邊社區感染的可能性較高，但由於個案活動區域都不是登革熱熱區，感染源有待釐清，有可能是隱藏的境外移入個案造成感染，也可能是有隱藏個案從熱區到前鎮區活動。

疾管署與高雄市政府防疫人員已完成個案居住地孳生源查核、噴霧壓罐作業等，今天針對個案活動地周邊擴大疫調、風險評估及列管點查核，預計明天執行活動地周邊社區緊急防治工作。

莊人祥指出，根據目前情況，三民區的登革熱疫情已經獲得控制，僅剩散發個案陸續確診，但考量高雄市淹水災情，若沒有好好清理孳生源，恐讓疫情擴大。

近日高雄大雨，疾管署呼籲高雄居民在積水退去後，儘快清理住家附近積水容器，避免病媒蚊孳生；一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：陳清芳）1080719