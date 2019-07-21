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油價下跌 22日起汽油降0.3元柴油0.4元

最新更新：2019/07/21 13:04
中油公司宣布，自22日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調降0.3、0.4元。（中央社檔案照片）
中油公司宣布，自22日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調降0.3、0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）美伊對立情勢降溫加上中國經濟成長趨緩，影響國際油價下跌，中油公司今天宣布，自22日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調降0.3、0.4元，95無鉛汽油來到每公升28.8元。

調整後的各式汽、柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油說明，本週受美伊兩國對立情勢降溫、中國第2季經濟成長趨緩等因素影響，導致國際油價下跌；本週調價指標7D3B週均價為每桶63.47美元，較前週64.84美元下跌1.37美元，新台幣兌美元匯率升值0.07元，國內油價依公式計算跌幅為1.87%。

中油指出，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應分別調降0.3元及0.4元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.8元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。

中油表示，今年累計截至6月底，汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額為17.94億元。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：黃國倫）1080721

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