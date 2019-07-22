疫情燒不完 台南巴克禮公園有登革熱群聚

（中央社記者陳偉婷台北22日電）疾管署今天公布，台南市又新增2例本土登革熱個案，兩人為一家人，且常在東區巴克禮公園活動，研判該公園可能是感染源。與巴克禮公園有關的病例已累積3例。

衛生福利部疾病管制署上午公布，台南新增2例本土登革熱病例，為東區崇明里70多歲男性（案1）及40多歲女性（案2）。兩人為同住家人，近期無出國史，分別於7月16日及7月20日發病，兩人經檢驗均確診感染登革病毒第二型。

其他同住者中，另有一人出現疑似症狀且NS1陽性，但需進行二次採檢確認是否感染。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，2名個案平時活動地除東區崇明里住家外，並分別有東區巴克禮公園、和平里、崇德市場、東菜市場等地活動史，依個案發病日、活動史及台南疫情現況研判，兩人於東區崇明里周邊感染的風險較高。

因本次確診個案及前一例確診個案活動地都有巴克禮公園，顯示該地為高風險區域，防疫人員已於7月20日前往該公園加強化學防治。

今年截至目前，國內累計58例本土登革熱病例，為高雄市44例、台南市14例。另有227例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

近期國內部分縣市有強降雨發生，且部分地區傳出積水或淹水情形。疾管署呼籲，預防登革熱最有效的方法為澈底清除孳生源，請民眾把握雨後一週防治關鍵期，儘速檢視、整頓社區環境，清理積水容器，以降低病媒蚊密度。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案，建議使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：卞金峰）1080722