空姐飯碗不好捧 8成受訪者5.3年就想退

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）空服員是不少人心中的夢幻職業，不過，職業傷害和排班特性等，工作並不如外界想像中輕鬆，調查顯示，8成受訪者平均計劃從事空服工作5.3年就退役。

1111人力銀行今天公布「上班族前進航空業意向調查」顯示，4成6受訪上班族有意從事空服員工作，主要考量空服員薪資佳、有免費機票等。

不過，調查進一步指出，有意擔任空服員的受訪者當中，僅有2成以空服員工作為畢生志業，8成受訪者平均計劃工作5.3年就打算退役。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，每逢航空公司招募，就會吸引大批年輕人爭相報名，不過，空服員的工作並不如外界想像中輕鬆。

李大華分析，即使薪資較一般工作高，但空姐每月飛行時間約近100小時，長期日夜顛倒導致生理期混亂，甚至還有椎間盤凸出、膝蓋發炎、靜脈曲張等職業傷害。

他說，空服員還得考量婚育問題，若畢業後就投入航空業，大概在30歲左右就要面臨職涯抉擇，間接反映出空服員排班特性，會對家庭造成排擠作用，也使受訪者理想工作年限不到6年。

1111人力銀行為了解上班族投入空服員工作的意願，進行「上班族前進航空業意向調查」問卷，自今年7月8日至7月19日，有效問卷1485份，信心水準95%，抽樣誤差為正負2.54個百分點。（編輯：楊玫寧）1080724