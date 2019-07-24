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全台最高關原加油站 8/6起停業更新設備

最新更新：2019/07/24 17:27

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）中油關原站是全台海拔最高的加油站，不過，將進行設備更新工程，自8月6日起停業5個月，中油提醒，民眾上山前，別忘了先為愛車加滿油。

中油關原加油站自民國76年營業，位於花蓮縣秀林鄉中橫公路上，海拔達2374公尺，是全台最高加油站。中油說，由於關原加油站設備老舊，將自8月6日起停業5個月，進行油槽內襯包覆及管線汰換，更換為全新沉油泵式加油機設備。

中油提醒，記得先為愛車加滿油再上山，加油站停業期間，民眾可以到附近的太魯閣站、梨山站、南山站、清境站加油。

中油指出，相較台北市每天平均發油量約20、30公秉，關原站僅約1公秉，且地處偏遠，運輸成本加上人事費用遠高於營收，開業至今從沒賺過錢。不過，關原站仍屹立不搖，在群山之中提供往來民眾加油服務。

特別的是，網路刊出關原站暫停營業消息，網友沒抱怨加油不便，反而哀號「沒肉粽吃了」。

中油說，加油站前不著村後不著店，員工建議提供粽子、咖啡等熱食，讓民眾能稍微休息。其中，粽子價錢實惠又美味，擄獲不少過路客的胃，平均一個月可以賣出4000顆，客人除了當下享用，有些也會要求宅配，讓粽子意外成為加油站小金雞。（編輯：鄭雪文）1080724

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