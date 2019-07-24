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北檢檢察官林易萱獲衛生福利專業獎章

最新更新：2019/07/24 19:41
台北地檢署24日指出，檢察官林易萱（右2）偵辦藥事違法及健保詐領案件，遏止不法行為，共同開創台灣人民的健康與福祉，獲頒衛生福利部108年衛生福利專業獎章。中為衛福部長陳時中。（台北地檢署提供）中央社記者林長順傳真　108年7月24日
台北地檢署24日指出，檢察官林易萱（右2）偵辦藥事違法及健保詐領案件，遏止不法行為，共同開創台灣人民的健康與福祉，獲頒衛生福利部108年衛生福利專業獎章。中為衛福部長陳時中。（台北地檢署提供）中央社記者林長順傳真　108年7月24日

（中央社記者林長順台北24日電）台北地檢署今天指出，檢察官林易萱偵辦藥事違法及健保詐領案件，遏止不法行為，捍衛國人權益及健保制度具有貢獻，獲頒衛生福利部108年衛生福利專業獎章。

衛生福利專業獎章旨在表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有貢獻人士，司法官訓練所第46期結業的林易萱，偵辦羅比珍妮國際公司涉嫌輸入及販售未經許可的隆鼻、拉皮線材等違反藥事法案件，起訴多名被告。

另外，林易萱查得吳姓男子在大陸地區擔任醫師期間，在境外大量偽開病症內容、就醫日期不實的診斷證明，共計177筆，讓多名病患藉此詐領高額健保費，嚴重破壞健保針對境外醫療補助的制度設計。

衛福部鑑於林易萱偵辦藥事違法及健保詐領案件，遏止不法行為，共同開創台灣人民的健康與福祉，頒發衛生福利專業獎章，表揚她長期深耕於衛生福利領域的貢獻。（編輯：陳清芳）1080724

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