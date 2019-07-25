更多編輯台推薦新聞：
專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密
專題

專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

統一發票千萬元得主 幸運兒只花45元買飲料

最新更新：2019/07/25 17:47
統一發票25日開獎，超商業者表示，有民眾只花45元買飲料，就幸運中了千萬元。（中央社）
統一發票25日開獎，超商業者表示，有民眾只花45元買飲料，就幸運中了千萬元。（中央社）

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）今年5、6月的統一發票今天開獎，超商業者表示，有民眾只花新台幣45元買2瓶飲料，就幸運成了統一發票千萬元得主。

今年5、6月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）46356460；特獎（200萬元）56337787；頭獎（20萬元）3組分別為93339845、83390355、80431063。

全家表示，這次開出1組特別獎1000萬元，民眾在新北市的板橋興僑店，只花45元購買2瓶飲料，就幸運中獎。

全家說，特獎200萬元開出1組，消費者在高雄漢民店花費45元購買一罐奶茶和熱狗。頭獎20萬元則開出6組，消費者多半買飲料、鮮食；其中，有人只花20元購買報紙就得20萬獎項。

全家指出，這次也開出2組電子發票專屬獎項，金額100萬元，分別獎落台中金原店和泰山民權店，幸運得主都是購買飲料及鮮食。

統一超商則有3名消費者獲得千萬元大獎，3名200萬元得獎者，雲端發票專屬獎有2名百萬元得主。

統一超商說，千萬元得主均花不到100元，一名購買50元麵包及飲品，一名花56元買飲品，另一人則是花費85元。（編輯：蘇志宗）1080725

統一發票108年5-6月特別獎中獎號碼為46356460。（中央社製圖）
統一發票108年5-6月特別獎中獎號碼為46356460。（中央社製圖）
延伸閱讀
發票特別獎號4開頭 最多曾誕生14位千萬得主跨境電商陸續開發票 Apple 11月跟進
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報