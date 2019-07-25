統一發票千萬元得主 幸運兒只花45元買飲料

統一發票25日開獎，超商業者表示，有民眾只花45元買飲料，就幸運中了千萬元。（中央社）

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）今年5、6月的統一發票今天開獎，超商業者表示，有民眾只花新台幣45元買2瓶飲料，就幸運成了統一發票千萬元得主。

今年5、6月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）46356460；特獎（200萬元）56337787；頭獎（20萬元）3組分別為93339845、83390355、80431063。

全家表示，這次開出1組特別獎1000萬元，民眾在新北市的板橋興僑店，只花45元購買2瓶飲料，就幸運中獎。

全家說，特獎200萬元開出1組，消費者在高雄漢民店花費45元購買一罐奶茶和熱狗。頭獎20萬元則開出6組，消費者多半買飲料、鮮食；其中，有人只花20元購買報紙就得20萬獎項。

全家指出，這次也開出2組電子發票專屬獎項，金額100萬元，分別獎落台中金原店和泰山民權店，幸運得主都是購買飲料及鮮食。

統一超商則有3名消費者獲得千萬元大獎，3名200萬元得獎者，雲端發票專屬獎有2名百萬元得主。

統一超商說，千萬元得主均花不到100元，一名購買50元麵包及飲品，一名花56元買飲品，另一人則是花費85元。（編輯：蘇志宗）1080725