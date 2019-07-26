史上首例本土屈公病 新北市20多歲女性居家隔離

（中央社記者張茗喧台北26日電）疾管署今天公布出現史上首例本土屈公病病例，個案是家住土城的一名20多歲女性，由於活動地區為外籍移工聚集地，可能被沒有診斷出來的境外移入個案感染，目前居家隔離。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這名個案家住新北市土城區永寧里，近期沒有出國史，活動地包括住家及土城區埤塘里，21日出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀。

莊人祥說，個案發病次日就醫時，醫師懷疑可能是登革熱及麻疹而通報，經檢驗雖排除感染，卻在例行檢驗中驗出屈公病陽性，目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。

根據疾管署了解，個案住家及活動地附近為外籍移工活動聚集地，莊人祥說，個案也曾自述在埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，可能該地區有隱藏的境外移入個案，蚊子叮咬該名隱藏個案幾天後，身上就會帶有病毒，造成進一步感染。

為防範疫情發生，衛生單位自7月23日起已陸續啟動防治工作，包括於個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、戶內外噴消、風險評估、病媒蚊密度調查及民眾衛教等。

莊人祥指出，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期約2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在一週內可康復，致死率約千分之1。

莊人祥說，今年截至目前，國內共有17例屈公病確定病例，1例為本土病例，另外16例為境外移入，創歷年同期最高，感染國家為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法就是清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並清除積水容器，防止病媒蚊孳生；另提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍，如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。（編輯：唐聲揚）1080726

疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法就是清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並清除積水容器，防止病媒蚊孳生。（圖取自疾管署網頁）