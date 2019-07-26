史上首例本土屈公病 新北市20多歲女性居家隔離
（中央社記者張茗喧台北26日電）疾管署今天公布出現史上首例本土屈公病病例，個案是家住土城的一名20多歲女性，由於活動地區為外籍移工聚集地，可能被沒有診斷出來的境外移入個案感染，目前居家隔離。
衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這名個案家住新北市土城區永寧里，近期沒有出國史，活動地包括住家及土城區埤塘里，21日出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀。
莊人祥說，個案發病次日就醫時，醫師懷疑可能是登革熱及麻疹而通報，經檢驗雖排除感染，卻在例行檢驗中驗出屈公病陽性，目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。
根據疾管署了解，個案住家及活動地附近為外籍移工活動聚集地，莊人祥說，個案也曾自述在埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，可能該地區有隱藏的境外移入個案，蚊子叮咬該名隱藏個案幾天後，身上就會帶有病毒，造成進一步感染。
為防範疫情發生，衛生單位自7月23日起已陸續啟動防治工作，包括於個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、戶內外噴消、風險評估、病媒蚊密度調查及民眾衛教等。
莊人祥指出，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期約2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在一週內可康復，致死率約千分之1。
莊人祥說，今年截至目前，國內共有17例屈公病確定病例，1例為本土病例，另外16例為境外移入，創歷年同期最高，感染國家為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。
疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法就是清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並清除積水容器，防止病媒蚊孳生；另提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍，如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。（編輯：唐聲揚）1080726
- 疫情分布：主要在非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及南美洲等熱帶及亞熱帶地區，近年疫情已擴展至亞洲、非洲、歐洲及美洲超過60個國家
- 感染途徑：被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬，主要為埃及斑蚊及白線斑蚊
- 臨床症狀：發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3至7天。大部分患者在一週內可康復，較少見致死案例
- 屈公病與登革熱不同的是，部分患者會有持續數週的倦怠感，有些會出現慢性關節疼痛的後遺症。「屈公」（Chikungunya）在非洲土著語言中，就是「痛的將身體彎起來」的意思
- 重症高危險群：新生兒、65歲以上年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者
- 感染怎麼辦：
1.發病期間要待在蚊帳內或室內避免蚊子叮咬造成更進一步傳染
2.配合防疫單位的疫情調查及進行孳生源清除
3.在固定的醫院診所就醫，以利診治及通報，並遵照醫師指示服藥，多休息多喝水
- 資料來源：衛福部疾管署