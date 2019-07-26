境外移入麻疹添2例 曾搭這些交通工具要當心

（中央社記者張茗喧台北26日電）疾管署宣布新增2名境外移入麻疹病例，均為20多歲男性，分別在泰國及越南感染，可傳染期間曾先後搭乘捷運、火車、客運、高鐵及飛機，接觸者共約549人，提醒民眾提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這2名個案分別住在中部及北部，其中一人（案1）7日至15日曾至泰國旅遊，返國後18日出現發燒、喉嚨痛等症狀，2天後出疹，經4度就醫後才被通報確診，感染地為泰國。

莊人祥說，該名個案17日下午搭乘台鐵自強號172車次從台中到桃園，18日凌晨從搭乘阿羅哈客運從桃園到台中朝馬，21日上午搭乘台鐵區間車從太原到新烏日，中午搭高鐵116車次從台中到台北，並搭乘台北捷運從台北車站到台電大樓，晚間再搭高鐵1549車次回台中，搭乘區間車從新烏日回太原，接觸者約517人。

另一名男性個案（案2）由於工作關係，5日至23日曾先後前往越南、新加坡及泰國，22日發病、23日出疹，經就醫通報檢驗確診，依其發病日及活動史研判感染地為越南。

莊人祥指出，該個案23日晚間曾搭乘長榮航空BR68班機從泰國曼谷回到桃園機場，約晚上9時30分入境桃園機場第二航廈，接觸者共32人，由於個案曾搭飛機，將和航空公司持續追蹤機上乘客健康狀況。

莊人祥提醒，曾於上述時段出入相關場所的民眾，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫。（編輯：方沛清）1080726