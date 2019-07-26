威力彩連42摃 29日頭獎上看14億

（中央記者吳佳蓉台北26日電）台灣彩券公司表示，威力彩目前已連42期摃龜，29日頭獎上看新台幣14億元，若1注獨得，將為史上第9高單注頭獎，換算年收百萬上班族，需要不吃不喝工作1400年才能賺到同等財富。

台彩說，威力彩史上最長連摃記錄為47期，目前威力彩已連共42期，記錄緊追其後，累計頭獎金額也上看14億元，如果為1注獨得，將是第4屆公益彩券開賣以來排名第5高的單注頭獎，也是威力彩史上第9高單注頭獎獎金。

台彩指出，鉅額頭獎也帶動整體電腦型彩券買氣升高，一般平均單期銷售額為9.3億元，本週則衝高至14億元，成長約5成；彩券行老闆表示，觀察有些民眾還會一次跑多家彩券行下注，就是想要抓住好運。

台彩統計，從2008年威力彩發行以來，共開過72注頭獎，送出517.67億元獎金，平均每注頭獎抱走7.19億元；因此，29日威力彩14億元頭獎若開出且為1注獨得，一人將可抱走平均單注獎金2倍的財富，相當於年收入百萬上班族不吃不喝1400年。

另一方面，台彩統計顯示，歷年威力彩頭獎人的血型，以O型居多，占比達54%，其次依序為26%的A型、15%的B型及5%的AB型；不過，若單看去年以來統計，血型AB型的頭獎幸運兒比例大幅增加，比例大幅增至22%，頗受財神爺眷顧。（編輯：楊凱翔）1080726