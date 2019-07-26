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高雄旗津首例本土登革熱 疫情蔓延觀光市場
首頁 / 生活
新聞專題
登革熱疫情擴散
衛福部疾管署6月18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。台南市也出現首例登革熱本土病例，防治中心研判，近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。
登革熱疫情擴散
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登革熱疫情擴散1/15

旗津首例本土登革熱 疫情蔓延觀光市場

最新更新：2019/07/26 18:15

（中央社記者張茗喧台北26日電）疾管署今天公布高雄旗津區出現首例本土登革熱病例，個案是在旗津觀光市場工作的40多歲女性，感染型別為登革病毒第2型，並非高雄市主要流行型別，可能遭境外移入個案感染。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這名40多歲女性家住旗津區中華里，近期無出國史，20日出現發燒、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，曾2次就醫，25日因症狀未改善再度就醫並由診所通報，確診感染登革病毒第2型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

莊人祥說，個案活動地以住家及工作地旗津觀光市場為主，由於感染型別並非高雄市主要流行的第4型，近期也沒有台南旅遊史，旗津區今年也還沒出現過境外移入確定病例，可能是遭並未確診的境外移入個案感染。

他指出，考量旗津觀光市場每天有大量觀光客進出，高雄市政府正研議暫時休市，避免疫情進一步擴散，週末將進行個案居住地與工作地擴大疫調及防治作業。

莊人祥強調，今年截至目前，國內累計61例本土登革熱病例，高雄市已有7個行政區淪陷，分別是三民區37例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及旗津區各1例；台南市疫情同樣蔓延到7個行政區，包括東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各1例。

疾管署呼籲，預防登革熱最有效的方法為澈底清除孳生源，近日各地皆有降雨，民眾除了清除戶內外積水容器外，雨後也應主動巡視環境整潔，留意屋頂排水溝、竹筒、樹洞、帆布及地下室等處是否形成隱藏性孳生源。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：唐聲揚）1080726

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