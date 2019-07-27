台鉅2款化妝品驗出致癌石綿 逾60件產品急回收

台鉅生產的化妝品日前在國外被驗出含致癌石綿，食藥署緊急抽驗12款台鉅在台販售的化妝品，初步驗出2款化妝品（圖）含石綿，將針對已售出的60幾件產品進行回收。中央社記者張茗喧攝 108年7月27日

（中央社記者張茗喧台北27日電）台鉅生產的化妝品日前在國外被驗出含致癌石綿，食藥署緊急抽驗12款台鉅在台販售的化妝品，初步驗出2款化妝品含石綿，將針對已售出的60幾件產品進行回收。

衛生福利部食品藥物管理署9日發布警訊指出，3日接獲美國、加拿大來函指出，在台灣製造的5款化妝品中驗出致癌石綿，經調查證實僅4款產品是由台鉅生技股份有限公司製造委託中國大陸的子公司製造。

為防含石綿的問題產品流入市面，食藥署、台南市衛生局日前到台鉅位於台南的觀光工廠進行稽查，檢驗12款在台販售的粉類化妝品，食藥署今天發布9款產品檢驗結果，共有2款產品驗出石綿。

食藥署醫粧組科長張家榮在記者會中表示，2款問題產品均由台鉅位於中國的子公司「福清佳寧化妝品有限公司生產」製造後輸入台灣，問題產品包括「修容大師」（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01）以及「修容大師2」（City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01），其餘產品檢驗結果將於下週四或五檢驗出爐。

台鉅生產的化妝品日前在國外被驗出含致癌石綿，食藥署緊急抽驗12款台鉅在台販售的化妝品，27日發布9款產品檢驗結果，共有2款產品驗出石綿。中央社記者張茗喧攝 108年7月27日

張家榮指出，根據初步清查結果，2款產品去年共輸入457件，市面上販售約60幾件，大多在官網和觀光工廠販售，台南市衛生局昨天前往稽查，將其餘產品下架並現場封存。

他說，針對違規產品將依「化妝品衛生管理法」第22條，對台鉅公司開罰新台幣2萬至500萬元罰鍰，並於2週內下架回收，呼籲民眾買到上述2款產品應立即停用並提出換貨或退貨。

張家榮強調，經徵詢國內專家表示，由於石綿是一種纖維，無法被人體吸收，一旦吸入體內會沉積在肺部導致慢性發炎，增加致癌風險，若是使用在健康肌膚上的化妝品，透過皮膚吸收的機率不高。（編輯：林沂鋒）1080727