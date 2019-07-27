台鉅2款化妝品驗出致癌石綿 逾60件產品急回收
（中央社記者張茗喧台北27日電）台鉅生產的化妝品日前在國外被驗出含致癌石綿，食藥署緊急抽驗12款台鉅在台販售的化妝品，初步驗出2款化妝品含石綿，將針對已售出的60幾件產品進行回收。
衛生福利部食品藥物管理署9日發布警訊指出，3日接獲美國、加拿大來函指出，在台灣製造的5款化妝品中驗出致癌石綿，經調查證實僅4款產品是由台鉅生技股份有限公司製造委託中國大陸的子公司製造。
為防含石綿的問題產品流入市面，食藥署、台南市衛生局日前到台鉅位於台南的觀光工廠進行稽查，檢驗12款在台販售的粉類化妝品，食藥署今天發布9款產品檢驗結果，共有2款產品驗出石綿。
食藥署醫粧組科長張家榮在記者會中表示，2款問題產品均由台鉅位於中國的子公司「福清佳寧化妝品有限公司生產」製造後輸入台灣，問題產品包括「修容大師」（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01）以及「修容大師2」（City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01），其餘產品檢驗結果將於下週四或五檢驗出爐。
張家榮指出，根據初步清查結果，2款產品去年共輸入457件，市面上販售約60幾件，大多在官網和觀光工廠販售，台南市衛生局昨天前往稽查，將其餘產品下架並現場封存。
他說，針對違規產品將依「化妝品衛生管理法」第22條，對台鉅公司開罰新台幣2萬至500萬元罰鍰，並於2週內下架回收，呼籲民眾買到上述2款產品應立即停用並提出換貨或退貨。
張家榮強調，經徵詢國內專家表示，由於石綿是一種纖維，無法被人體吸收，一旦吸入體內會沉積在肺部導致慢性發炎，增加致癌風險，若是使用在健康肌膚上的化妝品，透過皮膚吸收的機率不高。（編輯：林沂鋒）1080727
- 6種纖維性礦物的總稱，包含鐵石綿、溫石綿、青石綿、透閃石石綿、陽起石石綿和直閃石石綿
- 廣泛運用在製成材料中，像是建材、摩擦類製品（汽車離合器、煞車及傳動套件等）、耐高溫纖維、包裝
- 小直徑的石綿纖維與石綿微粒在沉澱下來前會存在空氣中非常長的時間，並被風或水帶到很遠的地方；直徑較大的纖維或微粒比較起來則較快沉澱下來
- 暴露在低濃度的石綿中的人會在胸腔黏膜上發現「斑」，一般來說並非致命性的症狀，但是若是在暴露於更高濃度的石綿中時，則會令胸腔黏膜變厚而可能壓迫到呼吸
- WHO指出長期暴露石綿（例如石綿工人）會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤
- 資料來源：國家環境毒物研究中心