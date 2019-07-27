扛國旗走西班牙朝聖路 謝孟恩驕傲來自台灣

（中央社記者葉子綱嘉義縣27日電）「在國外扛國旗是一種感動，我來自台灣，我驕傲」，嘉義子弟謝孟恩扛著中國民國的國旗走在西班牙聖雅各朝聖之路，父親謝昌任今天在臉書貼出兒子的驕傲。

嘉義縣崇仁醫護專科學校生命教育中心主任謝昌任的兒子謝孟恩與其學長、姊3人，扛著青天白日滿地紅國旗與其他各國朝聖者，徒步從法國走到西班牙，展開長800公里的聖雅各朝聖之路。

謝昌任在臉書（facebook）分享謝孟恩在3日至26日於聖雅各朝聖之路所寫的貼文，指「在國外扛著國旗是一種感動，我不為誰，只為自己；我來自台灣，我驕傲；這段路上多數的行者都知道，這個美麗國家，不管今天台灣在世界上的地位如何，在這條路上，人人都是兄弟姊妹。」

謝孟恩並寫出心情與祈禱，「我們來了，我們苦過，我們走過；願我們未來幾天，能夠平安健康，也願我們，昂首闊步、逆風飛翔；願光榮歸於父、及子、及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。」

謝昌任指出，西班牙天主教聖雅各朝聖之路，有千餘年歷史，被列入世界遺產之一，每年吸引數百萬徒步朝聖旅人，徒步從法國經庇里牛斯山到西班牙北部，路程800公里。

謝昌任說，經常鼓勵兒子「生活不是堆砌出來的，而是過山過水走出來的，更是跋山涉水走過來的」，支持兒子與其學長、姊3人同行的徒步朝聖，這顯示年輕人的熱情、熱愛生養他的土地及國家。

現就讀天主教靜宜大學中文系一年級的謝孟恩，帶著中華民國國旗與其學長飛往歐洲朝聖，謝昌任貼出兒子扛著或高舉國旗的照片，分享嘉義之子、台灣之子的驕傲。（編輯：戴光育）1080727