微生物製劑滅孑孓 桃園市科學防範登革熱

為防範登革熱疫情，桃園市政府28日針對樹洞、積水處噴灑微生物製劑消滅孑孓，桃園市長鄭文燦（中白衣者）表示，這種製劑對其他生物沒有影響，效果長達2週，提供民眾及自然生態環境最安全的保護。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）為防範登革熱疫情，桃園市政府今天發起環境清潔工作，除針對樹洞、積水處噴灑微生物製劑消滅孑孓，更免費提供防蚊液給前往東南亞的桃園旅行團，將登革熱疫情阻絕於境外。

桃園市長鄭文燦表示，近期國內已發生本土登革熱群聚疫情，桃園市擁有為數眾多的公園綠地，為預防孳生病媒蚊，市府選用微生物製劑，噴灑在樹洞及植物易積水處來消滅蚊子的幼蟲孑孓，這種製劑對其他生物沒有影響，效果長達2週，還可用在水溝、易積水處及菜園儲水桶中，提供民眾及自然生態環境最安全的保護。

因應暑假民眾出國旅遊機率增加，鄭文燦說，市府也邀集桃園市旅行商業同業公會成員響應，除協助宣導旅客做好防蚊措施，更免費提供200瓶防蚊液，給暑假期間計畫前往東南亞流行區的桃園旅遊團領隊，協助團員做好防蚊措施，將登革熱疫情阻絕境外。

鄭文燦指出，登革熱是環境傳染病，因此上午動員桃園區各里長及環保人員進行環境孳清工作，未來各行政區衛生所人員也將配合「社區清潔孳清日」，加強環境清除工作，針對查核不合格地區，依程度進行1至2次的複查，共同守護市民健康。（編輯：方沛清）1080728