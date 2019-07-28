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登革熱疫情擴散
衛福部疾管署6月18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。台南市也出現首例登革熱本土病例，防治中心研判，近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。
登革熱疫情擴散
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登革熱疫情擴散1/16

高雄登革熱又增一例 鳳山區婦人疑遭二次感染

最新更新：2019/07/28 19:55

（中央社記者張茗喧台北28日電）疾管署今天宣布高雄市再增1例本土登革熱，個案家住鳳山區龍成里，50多歲女性，初步研判可能在住家附近感染，且疑似二次感染登革熱，因此暫時無法得知登革病毒型別。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，這一個案18日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，21日第二次就醫時通報，23日檢驗結果顯示需進行二次採檢，檢驗結果今天出爐，確定登革熱陽性。

他指出，個案活動地以鳳山五甲夜市附近的住家為主，平時也會到前鎮區瑞興市場活動，但日前衛生單位曾針對瑞興市場進行擴大採檢，並沒有發現陽性個案，依發病日及活動史研判，在住家附近感染可能性較高，將進一步調查釐清感染源。

莊人祥說，相關人員在檢驗時發現這名婦人疑似是第二次感染登革熱，因此暫時無法得知為哪一型別的登革熱，無從判斷是否和高雄市的登革熱群聚感染有關；二次感染登革熱重症風險較高，所幸個案症狀輕微，目前已出院，其同住家人無疑似症狀。

莊人祥強調，為防疫情擴大，防疫人員23日已前往個案住家執行孳生源檢查及噴霧罐壓罐作業，並於25日執行社區緊急防治，預計明天至鳳山區龍成里風險評估，並持續安排高風險場所及列管點查核等工作。

近日國內多個縣市午後常有豪大雨發生，疾管署呼籲，雨後一週是登革熱防治關鍵期，民眾應儘速清除積水容器，避免病媒孳生；另時值暑假旅遊旺季，民眾如前往登革熱流行國家應做好防蚊措施，如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。（編輯：翁翠萍）1080728

地機族
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