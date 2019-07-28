華航地勤染麻疹 7月這3天曾赴桃機者得當心

疾管署28日宣布新增一例本土麻疹病例，個案是在桃園機場擔任報到櫃檯及候機室接待服務的男性地勤，提醒曾於20、22、23日進出桃機的民眾提高警覺。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北28日電）疾管署今天宣布新增一例本土麻疹病例，個案是在桃園機場擔任報到櫃檯及候機室接待服務的男性地勤，提醒曾於20、22、23日進出桃機的民眾提高警覺，自主健康監測至8月11日。

衛生福利部疾病管制署今天晚間透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，該名華航地勤是家住北部的20多歲男性，21日出現發燒症狀，24日因臉部及上肢出疹就醫，經通報檢驗於今天確診感染麻疹，目前正居家隔離休養中。

莊人祥說，該個案出疹就醫後，雖然沒有再回到機場上班，但由於麻疹患者從出疹前4天開始就具有傳染力，因此個案20、22、23日的上班日都處於可傳染期間，主要在桃機一、二航廈擔任報到櫃檯及候機室接待服務。

根據疾管署了解，該名個案近期無國外旅遊史，去年曾在公司統一接種過1劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」（MMR），保護力約為93%，可能接種後沒有產生保護力，又被症狀不明的患者感染，感染源仍有待釐清。

莊人祥指出，衛生單位初步掌握個案接觸者共73人，以同事為主，已要求華航啟動應變機制，監測接觸者的健康狀況；至於其他公共場所活動史接觸者仍在匡列中，將持續監測至8月11日。

疾管署提醒，民眾若曾出入相關場所，也應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

不只台灣，國際間麻疹疫情也漸趨嚴峻，截至19日泰國累計個案達3800例，越南截至今年6月底也有多達4700例，歐洲地區疫情以烏克蘭最為嚴峻，北馬其頓共和國、法國、義大利、土耳其等國病例數均超過千例。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，駐機場各公司及機關為確保第一線機場工作人員健康，航空機組員及第一線地勤人員、機場工作人員及免稅商店等頻繁接觸外國旅客公司員工，應鼓勵員工施打MMR及流感疫苗，並好各項防疫措施。

此外，民眾也應按時帶家中滿1歲幼兒完成公費MMR疫苗接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，一般民眾在出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：屈享平）1080728

疾管署28日宣布新增一例本土麻疹病例，個案是在桃園機場擔任報到櫃檯及候機室接待服務的男性地勤，提醒曾於20、22、23日進出桃機的民眾提高警覺。（疾管署提供）