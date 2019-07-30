森林野火橫掃西伯利亞 恐引發北極圈災難

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）猛烈的森林野火每年都會肆虐俄羅斯西伯利亞大片地區，但今年火勢規模達到異常等級，恐對環境造成長期影響。環保人士警告，野火已轉變為一場生態災難。

野火延燒西伯利亞數百萬公頃區域，許多城市籠罩在黑煙和有害氣體。環保人士警告，這場災難可能會加快北極融冰速度。

俄國當局表示，野火延燒面積超過320萬公頃，主要集中在西伯利亞雅庫提亞（Yakutia）、克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）和伊爾庫次克（Irkutsk）地區。

俄國聯邦林業署表示，超過攝氏30度的氣溫中出現乾雷暴，並引發野火，火勢隨強風擴散。

刺激性濃煙擴散，不只影響小鄉鎮，西西伯利亞大城、阿爾泰（Altai）地區、烏拉山地區（Urals）的車里雅賓斯克（Chelyabinsk）和葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）也遭殃。此外，濃煙還擾亂了空中運輸系統。

環保人士警告，野火除可能對當地人的健康造成影響，還會加速全球暖化。

綠色和平組織（Greenpeace）俄國分部發表聲明說：「俄國東部的森林野火早就不再是局部地區問題。它已經轉變成會對整個國家造成影響的生態災難。」

環保團體指出，野火今年已延燒將近1200萬公頃，產生大量二氧化碳，並削弱森林未來吸收二氧化碳的能力。

世界氣象組織（WMO）發表聲明說：「另外還有一個問題，煤煙掉在融雪或融冰上，使這些冰雪的表層變黑、降低反射作用，進而困住更多熱能。」

部分科學家張貼NASA的衛星影像，從中可看到濃煙正逼近北極圈。

綠色和平組織俄國專家庫辛（Grigory Kuksin）表示，煤煙和灰燼加快北極冰和永凍層融化，釋出會加劇地球暖化的氣體。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1080730