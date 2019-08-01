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統一發票開獎
統一發票每逢單月25日公布，特別獎獎號獎金1000萬元、特獎200萬元，頭獎20萬元，開獎後下個月6日起可兌獎。
統一發票開獎
新聞專題
統一發票開獎2/13

統一發票5-6月期 創造16位千萬得主

最新更新：2019/08/01 11:05
財政部表示，108年5、6月期統一發票初步統計共開出16張特別獎（1000萬元）發票。（中央社檔案照片）
財政部表示，108年5、6月期統一發票初步統計共開出16張特別獎（1000萬元）發票。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）財政部表示，今年5、6月期統一發票已於7月25日開獎，詳細中獎清冊將於今日傍晚公布，初步統計共開出16張特別獎（1000萬元）發票，以及14張特獎（200萬元）發票。

雖然完整中獎明細傍晚才知道，但根據各超商自行公布的統計資料，16張千萬中獎發票中，有1張於全家新北市板橋區興僑店開出，只消費新台幣45元購買2瓶飲料就中獎。

另外有3張則由統一超商開出，購買金額分別為50元、56元及85元，購買品項包括麵包、飲品等，分別開在新竹縣竹東門市、新北市永和區邁群門市及新北市板橋區園林門市。

14張特獎（200萬元）中，其中1張由全家高雄漢民店開出，花45元買1罐奶茶和熱狗就中獎；此外，統一超商也開出3張特獎中獎發票，消費金額各為45元、95元及150元，各開在花蓮市名品門市、花道門市及台中市大安區，購買物品包括豆漿、綠茶、便當等。

今年5、6月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）為46356460；特獎（200萬元）獎號為56337787，頭獎（20萬元）3組分別是93339845、83390355及80431063。(編輯：李信寬)1080801

統一發票108年5-6月特別獎中獎號碼為46356460。（中央社製圖）
統一發票108年5-6月特別獎中獎號碼為46356460。（中央社製圖）
地機族
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