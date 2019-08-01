羽田機場啟用快速通關出境 台灣護照也適用

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）為紓解旅客人潮，日本政府宣布將陸續於7座國際機場開放外國人使用臉部辨識系統出境；其中，東京的羽田機場7月24日率先實施，最快10秒就可以快速通關，適用台灣晶片護照持有者。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今天在外交部例行新聞說明會表示，日本將於2020年舉辦奧運，預計訪問日本的旅客上看4000萬人；為因應這項趨勢，日本政府規劃在國際機場實施外國旅客臉部認證通關措施。7月24日從羽田機場開始，未來將陸續推展到其他機場。

郭仲熙表示，持有晶片護照者可使用臉部辨識系統的機器，最快10秒鐘就可以通關，適用短期停留、免簽觀光為目的的旅客。

台日協指出，包括台灣護照在內，只要持有晶片護照的旅客，身高135公分以上且能自行操作機器者，不須事先申請就可使用這項服務。未來成田機場、關西機場、福岡機場、中部機場、新千歲機場、那霸機場將陸續加入完成建置。

此外，國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日舉行，國際刑警組織（INTERPOL）大會將於10月中旬登場。被問及日本是否支持台灣爭取參與這些國際組織，郭仲熙重申，台日之間平常都有在聯繫，日方樂見台灣參與國際組織，包括ICAO在內，基本上都會支持台灣參與。（編輯：林孟汝）1080801