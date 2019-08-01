威力彩連43摃 今晚頭獎上看15.2億元

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）威力彩邁入「連43摃」，台灣彩券公司表示，今晚頭獎上看新台幣15.2億元，若為1注獨得，不僅為今年最高額頭獎，也是2014年第4屆公益彩券發行以來第4高單注獎金。

台彩說，威力彩已經連續43期未開出，逼近歷史最長連摃記錄（47摃），累計頭獎金額也上看至15.2億元。

隨頭獎金額越來越高，近期買氣也明顯增加，預估今晚開獎的威力彩這期銷售額將達4.3億元，對比7月平均單期銷售額2.46億元，大幅成長75%。

回顧第4屆（2014年到2023年）以來，威力彩最高單注頭獎為2015年4月23日開出的30.03億元頭獎，由台中市霧峰區「金錢櫃彩券行」開出；第2高為同年9月14日開出的28.7億元頭獎，獎落台北市士林區「飛來發彩券行」；第3高為2018年11月5日開出的16.5億元頭獎，獎落花蓮市「金多寶投注站」。

目前第4高紀錄保持，為2014年3月10日開出的15億元頭獎，由台中市大里區的「寶得商行」開出；今晚頭獎若開出，且為單注中獎，15.2億元獎金將超越此次紀錄，成為新的第4高單注頭獎。（編輯：林孟汝）1080801