獲政府批准 日本團隊將在動物體內培育人類器官

（中央社東京1日綜合外電報導）日本研究團隊將嘗試運用iPS細胞（誘導性多功能幹細胞），在動物體內培育人類的器官。這是此種類型的研究中，第一個獲得日本政府批准執行的實驗。

研究人員將運用人類iPS細胞，在動物體內植入「人－動物混合胚胎」。iPS細胞可以被誘導形成人體任何部位的器官。這項研究雖然新穎，但極具爭議。

研究人員提醒，這是人類邁向未來的第一步，屆時移植用的人類器官可以在動物體內生長。

本次研究由史丹佛大學（Stanford University）遺傳學教授中內啟光領導的研究團隊進行，是所有這種類型的研究中，第一個獲得政府批准的實驗。

日本先前規定，「人－動物的混合胚胎」的培養時間不得超過14天，研究者必須避免將胚胎放入動物子宮內發育。不過，日本今年3月解禁，研究人員可向政府尋求個案許可，以進行研究計畫，。

法新社報導，中內啟光說：「這花了將近10年的時間，但我們現在可以開始進行實驗。」

研究團隊的計畫是讓老鼠或豬隻等動物無法長出胰臟，再將人類的iPS細胞植入改造過的胚胎，然後把受精卵放入動物的子宮。研究團隊在動物無法以自己的細胞製造胰臟的部位嵌入人類的iPS細胞，讓人類細胞所形成的胰臟成長。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1080801