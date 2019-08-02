連續44期摃龜 威力彩頭獎上看16.5億元

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）威力彩頭獎持續摃龜，台灣彩券公司表示，目前威力彩頭獎已連44摃，下週一（5日）頭獎上看新台幣16.5億元，若為1注獨得，將創2014年第4屆公益彩券發行以來第4高單注頭獎紀錄。

台彩公司今天舉辦「刮刮樂新品上市記者會」，台彩總經理蔡國基於會後受訪表示，這陣子明顯看到「頭獎效應」發威，去年7月威力彩單月銷售額僅3.8億元，但今年7月，在高額頭獎加持下，單月銷售額大增至23.2億元，年增19.4億元，成長5倍之多。

台彩公司指出，對比歷史紀錄，5日頭獎若開出，在僅1注中獎前提下，將為威力彩今年最高單注頭獎，並創2014年以來第4高，僅低於2015年4月23日開出的30.03億元頭獎，2015年9月14日開出的28.7億元頭獎，以及2018年11月5日開出的16.51億元頭獎。

蔡國基建議，趁著威力彩頭獎衝高，民眾可揪團集資買彩券包牌，增加中獎機會，一起挑戰高額頭獎，不過，提醒最好要保存集資紀錄，留下合資證明。

此外，台彩也提供購買威力彩過往頭獎彩券的時間點，統計從第4屆公益彩券發行以來，73%的威力彩中獎彩券，都是在開獎當天購買，之中最多是在中午12時至下午5時購買。（編輯：楊玫寧）1080802