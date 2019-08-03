高雄登革熱蔓延第8個行政區 苓雅區首見病例

（中央社記者張茗喧台北3日電）疾管署今天宣布高雄市苓雅區新增一例本土病例，患者是一名30多歲男性，目前住院中。疾管署表示，該個案是苓雅區今年首例登革熱病例，苓雅區也成了高雄市第8個淪陷的行政區。

衛生福利部疾病管制署今天晚間以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，這次新增的個案是家住苓雅區福康里的30多歲男性，近期無出國史，1日陸續出現發燒、肌肉痠痛等症狀，隔日就醫後通報，今天確診感染登革病毒第2型，同住家人目前無疑似症狀，目前個案已收治住院。

莊人祥說，個案活動地以住家及小港區工作地為主，由於其住家距離日前確診的三民區興德里及前鎮區西山里個案4公里左右，研判其於居住地苓雅區福康里或活動地周邊社區感染的可能性較高。

他指出，目前高雄市三民區、旗津區都曾有患者被確診為登革熱第2型，病毒定序也相同，但和台南市的第2型登革熱卻是不同的感染源，這次新增的個案體內病毒究竟從何而來，仍有待進一步釐清。

莊人祥強調，防疫人員已於今天完成居住地孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，並將於5日執行社區緊急防治工作。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計64例本土登革熱病例，高雄市就有48例，包括三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；台南市則有16例，包括東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各1例。

疾管署再次呼籲，預防登革熱最有效的方法是澈底清除孳生源，民眾除了應清除戶內外積水容器外，也應主動巡視環境整潔，尤其樹洞、旗座、天溝（屋頂排水溝）及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：謝雅竹）1080803