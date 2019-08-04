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汽柴油價格5日不調整 98無鉛每公升30.7元

最新更新：2019/08/04 12:51
中油宣布，汽柴油5日起價格不調整，98無鉛汽油維持每公升新台幣30.7元。（中央社檔案照片）
中油宣布，汽柴油5日起價格不調整，98無鉛汽油維持每公升新台幣30.7元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）國際原油漲跌互現，中油今天宣布，汽柴油5日起價格不調整，98無鉛汽油維持每公升新台幣30.7元。

中油指出，5日起油價維持92無鉛汽油每公升27.2元，95無鉛汽油每公升28.7元，98無鉛汽油每公升30.7元，超級柴油每公升25.1元，實際零售價格以各營業點公告為準。

國際原油漲跌互見，美國商用原油庫存連續7週下降，加上北半球逢夏天用油旺季，帶動國際油價上漲。不過，美國9月起將對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，加劇美中貿易之爭，市場擔心經濟減緩，拖累能源需求，抑制油價漲勢。

中油說，調價指標7D3B週均價為每桶62.75美元，較前週62.83美元下跌0.08美元，新台幣兌美元匯率貶值0.079元，國內油價依公式計算漲幅為0.1%，不過，92無鉛汽油及柴油未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油價格均不予調整。

中油說，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小取決於油價公式的計算結果，絕無漲多跌少或只漲不跌情事。（編輯：趙蔚蘭）1080804

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