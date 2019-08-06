公費流感疫苗分批開打 11/15學生醫事人員優先

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥表示，民國108年公費流感開打日訂於11月15日起先為學生及醫事人員接種；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北6日電）疾管署今天宣布，今年公費流感疫苗全為4價疫苗，11月15日開打並採分批接種，國小至高中生及醫事人員先打，第二階段為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年元旦後為其他公費對象。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天在記者會表示，疾管署雖提前在今年5月完成約600萬劑4價流感疫苗的採購作業，但今年公費流感疫苗得標廠商反映，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲一個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國都受影響。

為因應疫苗延遲供貨的可能影響，疾管署今年6月召開會議，專家建議，在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，為阻斷病毒於社區傳播，降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡，今年度公費流感疫苗應由高傳播族群優先接種。

莊人祥說，今年公費流感開打日訂於11月15日起先為學生及醫事人員接種；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎在記者會表示，因為世衛選株延遲，全世界疫苗供應都會延遲。疫苗分批開打的優先順序，若要阻斷社區大規模傳播、延遲流行高峰，要先從高傳播族群下手，形成防護網後，希望流感不致於在社區大流行。

老人、幼童為流感感染高風險群，但李秉穎表示，有些民眾可能會擔心如果延遲1、2個月接種疫苗，可能會發生重大流感疫情，但民眾不必過於擔心，因接種疫苗後保護力可持續很長一段時間，且流感疫苗雖是最重要的預防措施，但不是唯一的方法，更重要的是全民的防疫觀念及醫療、校園等積極防疫措施互相配合。

公費流感疫苗接種對象包含6個月以上至國小入學前幼兒、50歲以上成人。具有潛在疾病者（包括高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者）、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼托從業人員、安養、養護、長期照顧等機構對象及醫事防疫人員、 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等。

流感疫苗分成3價、4價，3價疫苗提供2種A型、1種B型病毒防護；4價疫苗則提供2種A型、2種B型病毒防護。今年疫苗病毒株為A型H1N1、H3N2及B型山形株、維多利亞株。（編輯：張芷瑄）1080806