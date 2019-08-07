台南本土登革熱增1人 幸社區傳播風險較低

疾管署7日公布，台南市新增1例本土登革熱病例，防疫人員持續在安南區公塭里執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年8月7日

（中央社記者陳偉婷台北7日電）疾管署今天公布，台南市新增1例本土登革熱病例，感染源還有待調查，且個案住家環境單純，社區傳染的風險較低。但近日天候不穩，疾管署提醒，降雨後1週為防治關鍵期。

衛生福利部疾病管制署上午發布新聞稿公布，台南新增1例本土登革熱病例，為安南區公塭里50多歲男性，近期無出國史，7月18日起陸續出現出疹、嘔吐、肌肉痛、關節痛及發燒等症狀，於7月21日第3度就醫時採檢通報並住院，於8月6日經二採檢驗確診，目前個案仍住院治療中，同住家人無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥受訪表示，個案就醫多次、採檢2次才確診的原因是，個案疑有其他疾病，7月21日就醫時可能已過登革熱的病毒血症期，增加檢驗困難度。

莊人祥指出，個案平時活動地以住家及安定區中沙里工作地為主，但距安南區日前確診的本土病例住家有段距離，感染源還有待進一步調查才能釐清。所幸個案住家環境單純，附近鄰居僅1戶住家，研判社區傳播風險較小。

今年截至8月6日，國內累計66例本土登革熱病例，為高雄市48例、台南市17例、桃園市1例。另有288例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥說，未來幾天受颱風利奇馬及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨。降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。（編輯：張雅淨）1080807