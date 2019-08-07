中天董監事變更 承諾新聞沒做好將下台負責

NCC 7日決議許可中天電視董監事變更，也期許未來能夠落實新聞專業；中天擬任董事也在會中提出3大改善方針，承諾將強力整頓新聞部。（圖取自中天電視網頁）

（中央社記者潘姿羽台北7日電）NCC今天決議許可中天電視董監事變更，也期許未來能夠落實新聞專業；中天擬任董事也在會中提出3大改善方針，承諾將強力整頓新聞部，如果沒做好，會和董事長兼總經理潘祖蔭同時下台以示負責。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天請中天電視股份有限公司擬任董事及利害關係人到會陳述意見，經過中天新任董事等人明確承諾立即改善公司治理，並落實新聞專業後，NCC決議依衛星廣播電視法第15條規定，許可中天公司董事長、董事及監察人變更案件。

NCC表示，原任董事長是神旺投資股份有限公司指派代表人潘祖蔭，2位原任董事是神旺投資指派代表人平秀琳及海洋投資指派代表人李君凱；新任人選由潘祖蔭擔任董事長兼總經理，神旺投資指派代表人林柏川、廖麗生為董事，改選後監察人未變更。

NCC統計，今年以來，已核處中天9案，累計罰鍰金額達新台幣393萬元。NCC主任秘書蕭祈宏表示，對於中天新聞台近期遭受民眾大量申訴、新聞部組織混亂、迭受主管機關核處等不正常現象，NCC要求業者說明並提供改善作法。

中天電視董事長兼總經理潘祖蔭向NCC委員坦承，新聞部製作新聞時，有很大改善空間，從業多年以來，不曾接獲這麼多投訴案與裁罰案。（中央社檔案照片）

蕭祈宏轉述會議情況，他指出，潘祖蔭會中向委員坦承，新聞部製作新聞時，有很大改善空間，從業多年以來，不曾接獲這麼多投訴案與裁罰案，未來會要求新聞部製播新聞更多元，且符合事實查證、自律規範及法律規範。

委員進一步詢問中天具體作法，潘祖蔭表示，將從3方面著手，一是全面檢討新聞部人事並進行考核，二是增加新聞製播檢查、加強編審工作，三是加強自律及員工教育訓練。

中天公司擬任董事林柏川則多次表示，將盡全力讓中天回到正軌，各界可拭目以待；他也說，將強力整頓新聞部，如果沒有有效整頓，會與潘祖蔭一起下台。

NCC最後表示，新聞媒體扮演社會第四權角色，應著重新聞專業倫理，透過專業新聞人員編輯公正、客觀、平衡的報導；NCC也將持續透過營運監理機制，督促衛星廣播電視事業落實公司治理，以維護媒體專業自主，保障公共視聽權益。（編輯：林孟汝）1080807