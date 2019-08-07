北投地震屬火山能量釋放 學者：非岩漿噴發所致

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台北市北投區今天凌晨發生規模3.2地震，大約在大屯山火山群範圍，中研院說，並不是岩漿噴發所致，屬火山正常釋放能量，這類地震發生頻率約為每半年至一年，今年大屯火山共發生3起地震，仍在合理範圍內。

台北巿北投區今天發生規模3.2的淺層地震，最大震度陽明山3級，民眾在睡夢中也有感。由於中研院研究團隊先前在大屯山為活火山測出「心跳」，重複性地震規律發生，認定為活火山，這次地震也引發各界關注，是否是因大屯火山異常活動。

中央研究院研究員林正洪接受中央社記者採訪時表示，地震位置雖然跟山腳斷層很接近，不過，這起地震是因大屯火山活動引起，火山熱液滲到地層中，熱液在地層流動，流入周遭溫度較低的岩層時，導致地層膨脹、張裂，進而引發地震。

他說，整起事件非岩漿噴發所致，是火山正常釋放能量，民眾不需要太過恐慌。這類地震發生頻率約為每半年至一年，今年大屯火山共發生3起地震，仍在合理範圍內。

他說，當出現大量且密集地震、地殼隆起變形、火山氣體成分的遽增、地表溫度升高等現象同時出現時，代表火山恐有異常活動，此時才需關注是否為火山噴發的徵兆。（編輯：鄭雪文/林孟汝）1080807