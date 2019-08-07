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颱風利奇馬來勢洶洶
颱風利奇馬持續增強，中央氣象局7日晚間5時30分發布海上颱風警報，最快8日清晨就會發出陸上颱風警報。中央氣象局提醒，利奇馬將攜帶充足水氣，預計8日北部、東北部會有大雨到豪雨等級，9日西半部為豪雨以上等級明顯雨勢。
颱風利奇馬來勢洶洶
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颱風利奇馬來勢洶洶4/8

颱風利奇馬來襲 北市河川疏散門8日上午7時起只出不進

最新更新：2019/08/07 20:22
颱風利奇馬來襲，台北市各河川疏散門預計9日凌晨零時關閉，8日上午7時起河川區車輛只出不進。（中央社檔案照片）
颱風利奇馬來襲，台北市各河川疏散門預計9日凌晨零時關閉，8日上午7時起河川區車輛只出不進。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北7日電）颱風利奇馬來襲，台北市各河川疏散門預計9日凌晨零時關閉，明天上午7時起河川區車輛只出不進，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費。

台北市中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門從明天上午7時起，河川區車輛只出不進，而開放紅黃線停車區域包括濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）。

防颱必備知識

基湖路（堤頂路至樂群一路）、中正路（不含）（通河西街至環河北路）以北、承德路四段、五段（承德路至基河路）以西也開放紅黃線停車。

同樣開放的還有康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路二段（西藏路至水源路）以西、涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側—南往北方向）以東的區域放為。

台北捷運公司也表示，已依防颱防洪標準作業程序，展開防颱部署及應變準備，颱風期間必要時會調整營運模式。（編輯：李亨山）1080807

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