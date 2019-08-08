估下週油價大跌8角 今年第2大降幅

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）美中貿易戰升溫，促使原油價格走跌，預估12日汽、柴油每公升分別調降新台幣0.8、0.9元，為今年以來第2大降幅，實際零售價格以中油11日公告為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油每公升約各調降0.8、0.9元，預估12日起，油價92無鉛汽油每公升26.4元，95無鉛汽油每公升27.9元，98無鉛汽油每公升29.9元，超級柴油每公升24.2元，

這也將是今年以來第2大降幅，汽油價格回到1月底水準，車主若加滿50公升油箱，將可省下40元。

美中貿易戰持續升溫，美國再揮關稅大刀，加上美國原油儲量增加，市場對原油需求減弱，也讓本週國際油價應聲走跌，7日大跌約5%，布倫特原油期貨價格大跌4.6%，每桶56.23美元。西德州中級原油期貨價格大跌4.7%，每桶51.09美元。

根據中油官網，累算至8月7日7D3B週均價為58.48美元，較上週62.75下跌4.27美元，新台幣兌美元匯率31.542元，較上週31.166貶值0.376元。（編輯：蘇志宗）1080808