骨質疏鬆帶來失能風險 醫囑主動骨折評估

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）骨質疏鬆可能帶來失能風險，臥床長者也會骨折，原因卻是骨質疏鬆惹的禍。台大醫院雲林分院今天前進養護中心，為長者進行骨折風險評估，並呼籲主動篩檢，以降低失能風險。

台大醫院雲林分院與骨科學會、藥品公司攜手，從今年8月1日起前進雲林縣40間日照、長照中心，醫護人員主動前進為1000名長者進行骨折風險評估，以達在地老化的目標。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝指出，國人平均餘命增長，失能風險相對提高，國際研究發現，骨質疏鬆造成的失能負擔，僅次於肺癌、勝過大腸癌及乳癌，但國人對骨質疏鬆的警覺心及篩檢比例，卻相對偏低。

劉宏輝表示，骨質疏鬆容易導致失能，例如髖骨骨折會影響行動力及生活品質，根據衛生福利部調查，到民國120年全國預估將有120萬人失能，其中老人占8成4，骨折風險評估的重要性相對提高。

台大醫院雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷指出，一旦骨折將影響人的行動力、支撐力，患者容易感到疼痛、影響行動，導致長期臥床，更易發生併發症，臨床報告有2成患者在1年內死亡，有8成患者無法單獨進行一項日常活動。

傅紹懷表示，一般認為不動就沒事，但是，即使養護中心臥床長者也會骨折，原因竟是骨質疏鬆惹的禍，人的骨質隨著年齡增長而流失，骨折的風險跟著提高，長者避免跌倒之外，主動進行骨折風險評估，以達活躍、快樂與健康的生活目標。（編輯：方沛清）1080808