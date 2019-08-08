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威力彩頭獎上看18.2億 父親節最大禮物

最新更新：2019/08/08 20:04
威力彩頭獎連摃長達45期，8日父親節晚間累計獎金上看新台幣18.2億元。（中央社檔案照片）
威力彩頭獎連摃長達45期，8日父親節晚間累計獎金上看新台幣18.2億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）威力彩頭獎連摃長達45期，今晚父親節累計獎金上看新台幣18.2億元；台彩公司表示，假設得主幸運1人獨得，將成今年最高單注獎金及威力彩史上第4高單注獎金得主。

台灣彩券公司表示，從今年2月28日以來，威力彩頭獎持續摃龜，目前已連續45期未開出，受連摃效應帶動，預估本期銷售額可達5.4億元，推升頭獎上看18.2億元；如果今晚頭獎又未開出，頭獎將長達連46期摃龜，緊追史上最長47期連摃記錄，同時，頭獎還將上看20.5億元。

台彩統計，威力彩史上最高單注頭獎為2015年4月23日開出的30.03億元頭獎，次高為同年9月14日開出的28.7億元頭獎，第3高為2013年7月18日開出的23.62億元頭獎。

另一方面，回顧歷史紀錄，從2014年第4屆威力彩發行以來，共開出過26次頭獎，其中多達24次皆為1注獨得，僅兩次為2注均分，其中1次為2015年1月8日開出的20.13億元頭獎，每注均分10.06億元，另一次為2017年12月11日開出的11.7億元頭獎，每注均分5.8億元。（編輯：楊凱翔）1080808

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