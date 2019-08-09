颱風利奇馬釀逾4萬戶停電 2924戶仍待復電

（中央社記者廖禹揚台北9日電）颱風利奇馬撲台，台電表示，累計至今早8時，全台曾停電戶數累計達4萬252戶，其中3萬7328戶已復電，2924戶仍停電，主要停電區域包括台北市、桃園市及新北市等。

根據台電統計，台北市1827戶，主要集中在北投區；桃園市1060戶，主要集中在復興區及龜山區；新北市30戶，主要集中在坪林區。

依中央氣象局上午7時15分發布的颱風警報顯示，截至今早7時，強颱利奇馬中心位於台北東北方海面，向西北移動，暴風圈已進入台灣北部及東北部陸地，不過強度在過去3小時內略微減弱。

氣象局表示，台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。

經濟部水利署署長賴建信對中央社記者表示，昨晚全台各地有7處局部積水，都已退水，目前全台各地無淹水警戒；中央已調派支援各地抽水機共8台，包括基隆2台、新竹2台、苗栗1台、高雄3台。

賴建信說，員山子目前水位62.6公尺，並以每10分鐘3公分速度上升，預估可能在今天上午進行自然溢流。此外，昨天北部石門水庫、南部曾文水庫為預留滯洪空間，已在考量颱風後續用水需求後預做調節性放水，預先做好管控。（編輯：林孟汝）1080809