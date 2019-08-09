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颱風利奇馬來襲
颱風利奇馬遠離，中央氣象局9日晚間8時30分也解除陸上颱風警報，但受到西南風影響，提醒未來2天中南部，尤其山區更要注意強降雨。
颱風利奇馬來襲
新聞專題
颱風利奇馬來襲2/47

颱風利奇馬襲台8.4萬戶停電 搶修後已全數復電

最新更新：2019/08/09 22:21
因應颱風利奇馬襲台，台電在各地共出動近800名搶修人力，350輛工程車、昇空車與吊臂車，及200台發電機與抽水機等機具車輛，在風雨中為民眾復電。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年8月9日
因應颱風利奇馬襲台，台電在各地共出動近800名搶修人力，350輛工程車、昇空車與吊臂車，及200台發電機與抽水機等機具車輛，在風雨中為民眾復電。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年8月9日

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）颱風利奇馬已遠離台灣，但受颱風影響，全台累積停電戶數達8.4萬戶，又以新北市2.2萬戶最多，在台電人員搶修下，全台已於晚間9時全數復電。

氣象局今天晚間8時30分解除陸上颱風警報。不過，颱風伴隨風雨，引起土石流、地基流失及樹木倒塌，造成電桿傾倒、斷線，多處發生停電災情。

台電發布新聞稿指出，截至晚間9時，全國共有8.4萬戶停電，其中，以新北市停電戶數最多，約2.2萬戶，桃園市停電約2萬戶排第2，依序則為台北市、基隆市以及嘉義市。經搶修，全台在晚間9時已正常供電。

台電說明，桃園復興區昨天因高壓線路斷線，造成卡拉、新興部落共約900戶停電。因為道路坍方，造成搶修人員無法進入，台電人員今天一早道路狀況稍微穩定後，隨即進場搶修，完成復電。

此外，台北市士林區中正路因線路絕緣設備故障，造成約1000戶停電；新北市新店、中和地區，也出現因樹木倒塌壓損高壓線路，與線路遭房屋鐵皮扯斷等停電事故，也影響1000戶用電。

因應颱風利奇馬襲台，台電在各地共出動近800名搶修人力，以及500台工程車、發電機、抽水機等機具車輛，努力在風雨中為民眾復電。（編輯：鄭雪文）1080809

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