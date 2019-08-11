油價大跌9角 今年第2大降幅

（中央社記者劉姵呈台北11日電）開車族加油再等等，台灣中油今天表示，自12日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升分別調降新台幣0.9、1元，創下今年第2大降幅，車主若加滿50公升汽油，可省下一杯超商拿鐵。

根據統計，汽、柴油價格在今年的6月10日每公升分別調降新台幣1.4元、1.5元，為今年最大調降，而中油公布12日起汽柴油每公升將調降0.9元、1元，創下今年第2大降幅。車主若加滿50公升汽油，可省下45元，相當於一杯超商拿鐵。

台灣中油透過新聞稿指出，國際原油受美中貿易衝突延燒及中國採貨幣貶值政策抵抗美國加稅等因素影響，導致油價持續走跌。

中油指出，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價；因此，汽、柴油每公升應分別調降0.9元及1元，為足額調整；週調價指標7D3B週均價為每桶58.04美元，較前週62.75美元下跌4.71美元，新台幣兌美元匯率貶值0.331元，國內油價依公式計算跌幅為5.22%。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油指出，油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：蘇志宗）1080811