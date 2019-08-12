威力彩開出20.47億元 彩券行：對客人有交代了

（中央社記者楊思瑞台南12日電）今天威力彩頭獎金額新台幣20.47億元在台南市北區成功路的成功領公益彩券開出，彩券行老闆得知後放鞭炮慶祝。他說，開店快12年首度開出這樣的大獎，對客人有交代了。

彩券行老闆龐仲凱晚間得知消息後，趕快外出買了一串鞭炮回來店裡放，並與太太、兒子開心相擁。之後不少親友打電話來表示恭喜，並陸續有客人登門消費，希望沾沾喜氣。

龐仲凱表示，開店近12年來，最大獎只開過新年百萬紅包的獎項，一直都有熟客在問「什麼時候要開大獎」，有時候都覺得對客人很不好意思。今天終於開出大獎，心裡像是大石落地，總算對客人有交代了。

他說，知道開出大獎的消息很開心、也很驚喜，先前並沒有什麼預感。這幾天生意很好，不知道是哪名幸運兒拿到這個大獎，也很恭喜這名客人。（編輯：方沛清）1080812