高雄30多歲女性確診登革熱 疑回台南老家感染

（中央社記者張茗喧台北13日電）疾管署今天宣布高雄仁武區新增1例本土登革熱病例，患者疑是7月底、8月初回台南老家時感染，同住家人也有1人出現類似症狀，呼籲民眾雨後務必清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這次新增的病例是家住高雄市仁武區五和里的30多歲女性，近期沒有出國史，10日起出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛等症狀，12日第二次就醫時快篩陽性，由醫院採檢通報並收治住院，今天確診感染登革熱第二型。

莊人祥表示，個案平時活動地以仁武區居住地以及左營區工作地為主，7月底、8月初都曾回台南市東區大同里的老家，其老家附近9日也曾出現登革熱本土病例，且個案台南老家同住家人也有1人出現類似症狀，目前正在檢驗中，以此推估很可能是在台南老家附近遭感染。

莊人祥指出，因應台南東區疫情，衛生單位10日至12日已分別完成個案台南老家及高雄居住地孳生源清除及化學防治工作，預計明天前往台南市東區及高雄市仁武區進行社區緊急防治。

根據疾管署統計，今年截至目前，國內累計69例本土登革熱病例，高雄市50例、台南市18例、桃園市1例；另有305例境外移入病例，是10年同期最高。

莊人祥表示，中南部受到西南風影響，持續有局部大雨發生，降雨後一週將是登革熱防治關鍵時期，呼籲民眾雨後加強環境巡察、清除積水容器，避免病媒蚊孳生。（編輯：謝雅竹）1080813