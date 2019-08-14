新北爆108年首例本土登革熱 中和汐止警戒

新北市衛生局14日宣布中和出現108年第一例本土登革熱病例，個案的公司在台北市，工作範圍在汐止，中和和汐止都列防治重點，加強噴消。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市衛生局今天上午宣布中和出現今年第一例本土登革熱病例，個案的公司在台北市，工作範圍在汐止，中和和汐止都列防治重點，加強噴消，個案住永和的同事也列疑似病例。

這名本土登革熱病例是家住中和的男性，近來雖未出國，但早在8月5日就已出現發燒頭痛及肌肉痛等疑似登革熱症狀，今天上午經疾管署通知確診，成為新北首例本土登革熱病例。

衛生局官員昨天深夜接受中央社記者採訪時仍強調沒有本土病例發生，根據統計，新北市截至昨天（13日）共有45例境外移入病例。

衛生局今天上午就召開臨時記者會，宣布此一疑似病例確診為新北首例本土登革熱病例。

衛生局副局長許朝程表示，這起病例已康復，但因個案任職公司在台北市文山區，工作範圍在汐止，因此，在公司方面疫調工作由台北市政府負責。

許朝程表示，市長侯友宜已緊急召開防疫會議，要求衛生局全力進行防疫工作，汐止及中和區公所也動員加強宣導及孳生源清除等工作，衛生局將進行個案住家附近200公尺噴消作業，至於個案住家附近50公尺範圍將實施入戶噴消作業。

許朝程表示，個案和家住永和的同事是兩人一組在汐止進行冷氣裝設工作，同事也出現發燒等症狀，經快篩呈陽性反應，因此也列疑似個案採檢送疾管署檢驗，目前仍未確診，但衛生局已列管追蹤。（編輯：李錫璋）1080814