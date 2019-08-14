新北爆108年首例本土登革熱 中和汐止警戒
最新更新：2019/08/14 11:51
新北市衛生局14日宣布中和出現108年第一例本土登革熱病例，個案的公司在台北市，工作範圍在汐止，中和和汐止都列防治重點，加強噴消。（示意圖／中央社檔案照片）
（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市衛生局今天上午宣布中和出現今年第一例本土登革熱病例，個案的公司在台北市，工作範圍在汐止，中和和汐止都列防治重點，加強噴消，個案住永和的同事也列疑似病例。
這名本土登革熱病例是家住中和的男性，近來雖未出國，但早在8月5日就已出現發燒頭痛及肌肉痛等疑似登革熱症狀，今天上午經疾管署通知確診，成為新北首例本土登革熱病例。
衛生局官員昨天深夜接受中央社記者採訪時仍強調沒有本土病例發生，根據統計，新北市截至昨天（13日）共有45例境外移入病例。
衛生局今天上午就召開臨時記者會，宣布此一疑似病例確診為新北首例本土登革熱病例。
衛生局副局長許朝程表示，這起病例已康復，但因個案任職公司在台北市文山區，工作範圍在汐止，因此，在公司方面疫調工作由台北市政府負責。
許朝程表示，市長侯友宜已緊急召開防疫會議，要求衛生局全力進行防疫工作，汐止及中和區公所也動員加強宣導及孳生源清除等工作，衛生局將進行個案住家附近200公尺噴消作業，至於個案住家附近50公尺範圍將實施入戶噴消作業。
許朝程表示，個案和家住永和的同事是兩人一組在汐止進行冷氣裝設工作，同事也出現發燒等症狀，經快篩呈陽性反應，因此也列疑似個案採檢送疾管署檢驗，目前仍未確診，但衛生局已列管追蹤。（編輯：李錫璋）1080814
登革熱小百科
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署
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