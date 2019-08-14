身分證字號諧音不吉利 一生限換一次

（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）有人身分證字號為「5151」諧音如救護車鳴笛聲，及字號有「4」認為不吉利，日前到香山戶政所要求改號。主任柳劍山今天表示，身分證字號若有不雅諧音，有一次申請更換權利。

新竹市香山戶政事務所主任柳劍山今天表示，身分證字號中數字4諧音似「死」，被視為不吉利數字，成為熱門換號原因。還有，因「諧音不雅」如「7676」就像「去了去了」，「1938」諧音似「你很三八」，基於人道考量皆能如願變更。

柳劍山說，日前張姓男子身分證字號末碼為「5151」，與救護車的鳴笛聲，要求改號。另，鍾姓女子身分證字號中共有4個「4」，因她將結婚，被視為不吉利，要求改號，在戶所人員協助順利更改，不過身分證字號更改仍由電腦隨機選號，無法自選。

柳劍山指出，依「姓名條例」，若因姓名諧音或文字不雅，當事人可申請改名，一生總計3次；身分證字號扣除第1碼的8碼中，若有3個「4」或尾碼是「4」，及諧音不雅如「574」等，可申請更改，但一生只能一次，號碼由電腦隨機選號。

柳劍山表示，身分證統一編號是識別個人身分的專屬代碼，重視安定性，變更不像更改姓名較為寬鬆，若考量管理具有穩定性、識別性、正確性及專屬性，原則上不宜任意變更。不過，因考量國人傳統觀念對「4」的忌諱，會例外准予變更，但一生僅限一次機會。（編輯：李錫璋）1080814