北部爆發麻疹群聚感染 7月底曾搭越南航空

（中央社記者張茗喧台北14日電）疾管署今天宣布北部發生麻疹群聚事件，指標個案是一名30多歲男性，日前赴越南工作時發病，回國確診麻疹，造成同住家人感染麻疹，提醒7月29日曾搭越南航空的乘客應提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，這起事件指標個案是家住北部的30多歲男性，5月22日赴越南工作後，7月22日發病在當地就醫後未改善，7月29日返國以來2度就醫並收治住院，經檢驗確診麻診，目前住院治療中。

隨後同住家人、另一名30多歲男性8月9日也發病，並於8月11日出疹，經衛生單位安排就醫及通報，今天確診，目前正居家隔離中；2人活動史僅為住家、接機來回以及醫院。

莊人祥指出，由於指標個案曾於7月29日下午5時搭乘越南航空VN570班機返國，提醒同一班飛機的乘客以及晚間9時30分至10時30分間，曾於桃園機場第一航廈出入的旅客，須健康監測至8月16日，若有疑似症狀請戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史。

莊人祥強調，衛生單位現已初步掌握個案同住家人、就醫、航空公司及洽公相關接觸者共297人，將持續監測至9月2日止，疾管署與地方政府衛生局已匡列個案接觸者進行衛教及健康監測，並安排評估與執行暴露後預防接種措施。

根據疾管署統計，國內今年累計113例麻疹病例，其中68例為國內感染（47例為接觸者），45例為境外移入病例，感染國家以越南16例、泰國12例及菲律賓7例為多，值得注意的是，鄰近國家麻疹疫情多呈下降趨勢，只有泰國疫情持續。

疾管署呼籲，民眾如計畫前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：張芷瑄）1080814