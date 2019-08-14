食藥署驗森永牛奶糖無牛奶 廠商駁斥

台灣森永製菓股份有限公司表示，這次森永牛奶糖未驗出牛奶成分，食藥屬檢測主要是針對牛的DNA，測不出DNA有很多可能原因，已提出證明證實有添加乳製品原料。（圖取自森永製菓網頁morinaga.com.tw）

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北14日電）食藥署稽查中元節食品發現森永牛奶糖未驗出牛奶成分，已委託北市衛生局調查，了解蛋白質是否在加工過程中被破壞；衛生局則說將與食藥署重新討論抽樣標的。業者也出示原料自清。

衛生福利部食品藥物管理署今年6月間啟動108年「中元節食品稽查專案」，由各衛生局抽驗民眾偏好祭祀的食品，共抽驗912件食品，目前共完成900件檢驗，其中有13件不合格，不合格率為1.4%。

食藥署北區管理科長王慈穗接受中央社記者訪問時表示，考量習慣素食的民眾，這次特別抽驗素食的包裝食品，檢驗食品是否依包裝上宣稱的素食情況，例如奶蛋素、全素等。

檢驗結果顯示，森永製菓公司生產的「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」，外包裝雖標示為奶素、含全脂奶粉，但動物性成分檢驗的定性篩選及牛成分卻是陰性。

王慈穗說，奶類中的蛋白質成分在多層次加工過程中，去氧核糖核酸（DNA）序列可能被破壞，這次檢驗結果雖為陰性，只能說「疑似」不含牛奶成分，實際上究竟有沒有，需由衛生局進行實際查察，了解業者製作牛奶糖的過程中有無投料，才能作為最後判定的依據。

台灣森永製菓股份有限公司表示，這次食藥屬檢測主要是針對牛的DNA，但檢測不出DNA有很多可能原因，例如牛奶糖高溫製程（就是讓糖分焦糖化的關鍵）中可能破壞DNA、或者檢測方式剛好跟這產品不適配，強調也還在找原因，但已提出證明證實有添加乳製品原料。

台北市衛生局食品藥物管理科王明理則指出，牛奶糖是高度加工食品，乳清要經過高溫熬煮、殺菌及低溫塑型，食藥署採用的檢驗方法適用生鮮原料，或是肉乾、鴨血等加工程序比較單純的食品，本來就不是用在這種高度加工的食品上，「這是不當抽樣導致的結果」。

王明理表示，廠商的品管紀錄、產品原物料百分比等資料十分完備，也看得出原料有乳清粉跟奶粉，她並補充，此次是針對中元食品抽樣，清冊上其他項目多為火腿加工品或是培根，適用的檢測方法拿來測牛奶糖就會有侷限，抽樣標的應重新討論。（編輯：張芷瑄）1080814