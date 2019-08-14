建物耐震補強 營建署補助最高220萬

（中央社記者吳柏緯台北14日電）危老重建的經費龐大，使許多有意補強的民眾卻步。為協助耐震能力不足的老舊建物補強、降低民眾負擔，營建署今年規劃補助250件建物補強，每件補助最高新台幣220萬元。

營建署管理組組長歐正興指出，台灣位處環太平洋地震帶上，近年地震，常常發生建築物因低樓層較為軟弱，而使整棟建物被震垮的情況。若能事先於建築物底層補強，將可大幅降低被震垮的風險。

不過由於補強的經費較高，使得許多民眾即便知道建築物情況，但因無力負擔而退縮。歐正興表示，為了解決民眾的困境，營建署在今年規劃補助階段性補強建物案件共250件，每件補助以不超過總補強費用的45%且最高上限新台幣220萬元。

歐正興說明，目前營建署也與國家地震工程研究中心合作，在台南、花蓮進行補強示範宅，其中位在花蓮的兩戶示範建物將於今年9月到10月間完工，屆時也會開放民眾觀摩。於此同時，營建署的階段性補強專案辦公室也持續在全台各地舉行說明會，宣導此項措施。

若對此一補助案有興趣或想進一步了解，歐正興表示，可以聯繫階段性補強專案辦公室，或是直接向建物所在地的地方政府諮詢或提出申請。

根據營建署規劃，今年補助250件，明年與後年將會把補助件數拉高到每年500件。（編輯：楊凱翔）1080814