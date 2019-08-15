新北本土登革熱再添一例 冷氣工人爆群聚感染

疾管署15日宣布新北市再添一例本土登革熱，個案是首例本土病例的同事，也是新北108年首起群聚感染。圖為登革熱防疫消毒。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北15日電）疾管署今天宣布新北市再添一例本土登革熱，個案是昨天公布首例本土病例的同事，也是新北今年首起群聚感染，兩人工作地以台北市文山區、新北市汐止區為主，將釐清可能感染地。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，今天新增的個案是家住新北市永和區保安里50多歲男性，也是昨天公布首例本土病例（指標個案）的同事，5日發病後曾3度就醫。

莊人祥指出，衛生單位12日進行指標個案接觸者調查時發現本案有疑似症狀，因此昨天進行採檢，經檢驗確認感染登革病毒第一型，由於個案與指標個案平時多一起工作，研判此為新北市今年首起群聚感染事件。

莊人祥指出，這次確診的兩人均為冷氣裝修人員，工作地以台北市文山區及新北市汐止區為主，衛生單位將進一步比對兩人工作行程，以釐清可能的感染地。

除了新北市，台南市東區泉南里一名50多歲女性也確診登革熱，近期無出國，9日發病後，13日第4次就醫時因NS1快篩陽性通報，經檢驗確認感染登革病毒第二型。

莊人祥表示，個案平時活動地以台南市東區住家及北區工作地為主，每週六、日均會前往東菜市場，由於其住家與台南第18例本土病例（東區大同里）住家相近，研判其在住家附近感染的可能性較高。

莊人祥強調，因應新北及台南登革熱疫情，衛生單位持續加強個案居住地周邊的疫情調查、孳生源清除及化學防治等作業。

根據疾管署統計，今年截至目前，國內累計72例本土登革熱病例，高雄市50例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例；另有309例境外移入病例，境外移入病例數是近10年同期最高。

疾管署呼籲，預防登革熱最有效的方法為徹底清除孳生源，民眾應主動巡視環境整潔，如有積水容器應加以清除，尤其樹洞、旗座、天溝及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源。

另外，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：張雅淨）1080815