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森永牛奶糖確認含奶 查核流程耗時近月

最新更新：2019/08/15 13:00
森永牛奶糖檢驗報告早在7月就出爐，衛生局實地查核耗時近1個月，14日晚間才確認牛奶糖含奶。（圖取自森永製菓網頁morinaga.com.tw）
森永牛奶糖檢驗報告早在7月就出爐，衛生局實地查核耗時近1個月，14日晚間才確認牛奶糖含奶。（圖取自森永製菓網頁morinaga.com.tw）

（中央社記者張茗喧台北15日電）食藥署昨晚雖證實，森永牛奶糖含奶類成分，整件事烏龍一場。進一步了解發現，森永牛奶糖檢驗報告早在7月就出爐，衛生局實地查核耗時近1個月，昨晚才確認牛奶糖含奶。

衛生福利部食品藥物管理署今年6月間啟動108年「中元節食品稽查專案」，意外發現2款森永公司旗下牛奶糖產品的牛DNA檢驗結果是陰性，懷疑牛奶糖不含牛奶。

北區管理中心副主任鄭維智今天接受中央社記者訪問時表示，按照檢驗流程，食藥署基於透明公開原則，檢驗結果一出爐就會公布在網站上，提供民眾參考，針對有疑慮的產品會請地方衛生局進一步現場查核，若確認違法就會開罰。

鄭維智說，森永牛奶糖的檢驗報告早在7月10日出爐，由於森永公司位於台北市，因此7月19日由抽驗的桃園市衛生局將案件移給台北市衛生局進行實地查核，食藥署昨天晚間才收到北市衛生局查核結果，證實森永牛奶糖在製程中確實有添加乳製品，包括奶粉、煉乳、乳清蛋白等，因此也將網站上的檢驗結果改為合格。

對於檢驗結果說詞反覆，恐影響食藥署檢驗可信度。鄭維智說，目前食藥署使用的都是公告國家的檢驗方法，但他也坦言，一個檢驗方法無法適用所有產品，才會在檢驗結果有疑慮時，搭配實地查核，未來若有新的檢驗方法會隨時更新，強調外界疑慮「食藥署都聽到了」。（ 編輯：陳清芳）1080815

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