節能家電退稅上路近2個月 帶動19萬台換機潮

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）節能家電貨物稅減徵優惠上路近2個月，統計從6月15日8月11日止，已帶動19萬4025台換機潮，合計退稅金額高達新台幣3.25億元，其中以冷暖氣機換機最踴躍。

購買節能家電減稅優惠6月15日上路，民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。

購買的新電冰箱，有效內容積小於200公升，可退稅500元，有效內容積介於200至400公升，退稅1200元，有效內容積400公升以上則可領2000元退稅。冷暖氣機額定冷氣能力在3.6KW以下，退稅1600元，高於3.6KW則退稅2000元。

根據財政部最新統計，至8月11日為止，共有19萬4025萬台核定退稅案件，應退稅金額達3.25億元，換算平均每月有10萬台受惠節能家電減稅優惠。

3款符合減稅優惠的節能家電中，以冷暖氣機換機最踴躍，核定退稅案件14萬2273台，占整體比重達73.3%，退稅金額2.56億元；其次為電冰箱，核定退稅件數4萬2106台，退稅金額6100萬元；除濕機則有9646件，退稅金額800萬元。

另一方面，財政部日前也修法擴大「大型柴油車汰舊換新貨物稅減徵優惠」，凡在2017年8月18日後報廢一、二、三期老舊大型柴油車，且在2022年底前購買車，每輛最高可減徵40萬元貨物稅。

財政部統計，截至8月11日，已受理203件大型柴油車申請案件，現正由國稅局及海關審理中。（編輯：趙蔚蘭）1080818